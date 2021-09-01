Канский технологический колледж вошёл в национальный топ-100 учреждений среднего профессионального образования

По итогам 2020 года Канский колледж оказался в сотне лучших учреждений среднего профессионального образования, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Отбор проводили по основным показателям движения WorldSkills (проведение демонстрационного экзамена, участие студентов в чемпионатах и других проектах).

— Для нас топ-100 — замер уровня трансформации системы профессионального образования. Он показывает, какие элементы WorldSkills внедрены и насколько они эффективны. Рейтинг отражает и перестройку образовательного учреждения, в сравнении с учреждениями в других регионах позволяет оценить уровень развития колледжа, измерить динамику относительно самих себя, — отметила Юлия Ханьжина, заместитель директора направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Канский колледж — центр подготовки специалистов по федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Также могут обучиться здесь по стандартам WorldSkills безработные, люди предпенсионного и пенсионного возраста, женщины с детьми до трёх лет и дошкольного возраста.

Заявку на участие в проекте можно подать через портал «Работа в России».

Фото: informio.ru