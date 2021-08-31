В отношении сбившей мать с ребёнком в Енисейске женщины возбудили уголовное дело

В отношении женщины, сбившей мать с ребёнком в Енисейске возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю. Максимальное наказание по этой статье – 7 лет.

Напомним, что ДТП произошло около 11:00 на ул. Рабоче-Крестьянская. Автомобиль Subaru Impreza выехал на обочину и сбил 10-летнего мальчика и его мать. Пострадавших с тяжелыми травмами доставили в больницу.

«В ходе проверки по данному факту сотрудниками ГИБДД было установлено, что водитель находилась в состоянии опьянения»,— говорится в сообщении.

Подозреваемую задержали.