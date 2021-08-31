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Присяжные признали Анатолия Быкова виновным в организации двух убийств

Главная Общество
Красноярск
17:12 31 Августа 2021
общество, происшествия, красноярск, суд
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Сегодня в Свердловском районном суде снова состоялось заседание по делу Анатолия Быкова по обвинению в организации убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1997 году, сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

После обсуждения присяжные заседатели вынесли вердикт, что красноярский бизнесмен виновен и не заслуживает снисхождения.

2 сентября состоится следующее заседание суда, где стороны защиты и обвинения выскажутся по поводу квалификации действий подсудимого и меры его наказания. После Анатолию Быкову будет предоставлено последнее слово, а суд вынесет итоговое решение.

Фото: sledcom.ru/

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