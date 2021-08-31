В Красноярске начали благоустройство сквера на улице Волжской

Благодаря муниципальной программе «Инициативное бюджетирование» в Ленинском районе благоустроят сквер «Уютный».

Планируется завершить работу до 31 октября, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Инициативные жители района вложили 323 тыс рублей. Стоимость всех работ — около 10,7 млн руб. Эскизы также были разработаны совместно с жильцами.

Сейчас на пустыре площадью более 2 тыс м² строители проводят выемку грунта. В планах обустроить прогулочные дорожки и газоны, установить лавочки, беседки, спортивное оборудование, провести освещение, на велосипедных и роликовых дорожках уложить безопасное покрытие. Сквер поделят на зоны тихого и спортивного отдыха.