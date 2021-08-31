В Красноярском крае ещё 132 социально значимых объекта подключили к интернету

Подключение социально значимых объектов в рамках национального проекта «Цифровая экономика» продолжается. Ещё 132 учреждения получили доступ к интернету. Об этом сообщается на сайте правительства Красноярского края. Объекты расположены в Манском, Сухобузимском, Богучанском, Енисейском, Шушенском, Балахтинском, Ачинском, Канском, Ужурском и других районах.

— Благодаря интернету в новом учебном году педагоги и учащиеся смогут участвовать в онлайн-уроках, быстро находить нужную информацию, использовать ресурсы образовательных платформ, работать в цифровых лабораториях, — прокомментировала Татьяна Карелина, директор Ужурской средней общеобразовательной школы № 6.

В рамках нацпроекту социально значимые объекты подключают к интернету с 2019 года. Это объекты МЧС, МВД, учреждения культуры, школы, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части, органы местного самоуправления.

Фото: © Сергей Карпухин / ТАСС