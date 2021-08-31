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Путин подписал указ о выплате в 15 тысяч прокурорам, росгвардейцам, полицейским и таможенникам

Главная Общество
Красноярск
16:07 31 Августа 2021
красноярск, выплаты, силовики, военные
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Президент России Владимир Путин подписал указы о выплате 15 тысяч рублей силовикам и военным. По первому указу выплату получат курсанты и учащиеся военных учебных заведений, военнослужащие – контрактники. По второму – прокуроры, следователи, сотрудники полиции и ФСИН, работники противопожарных служб, таможни и Росгвардии.

Деньги переведут на счета сотрудников в сентябре. Эти деньги недоступны для удержания по решениям судов и других органов, а также на основании приказов командиров, – подчёркивается в указе.

Напомним, ранее Путин распорядился выплатить по 10 тысяч пенсионерам.

Фото: © Сергей Гунеев / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
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