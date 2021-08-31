435 жителей Красноярского края заболели коронавирусом за сутки

На 31 августа под наблюдением врачей находятся 36 128 человек (+3 089 за сутки), снято с учёта 3 157 человек. Подтверждённых диагнозов за всё время 105 066 (+ 435 за сутки).

Всего вылечили 91 316 (+ 439 человек за сутки), 5 150 погибших (+ 25 за сутки).

Всего в крае проведено тестов на коронавирус 3 498 941 (+ 2 199 за последние сутки).

Привиты 1 компонентом — 793 319 человек, 2 компонентами — 682 578.

Третья волна коронавируса не завершилась, но идёт на спад. Скорее всего осенью число заболевших, увеличится, регион ожидает новая волна COVID-19, об этом рассказал Борис Немик, министр здравоохранения Красноярского края в эфире радио «Красноярск Главный».

Также по словам министра, в четвёртую волну будет большая смертность. Единственный способ избежать новую волну заболеваемости и летальность — вакцинация.

Фото: vestirama.ru