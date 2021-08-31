31 августа
Красноярск
погода +12 °C
73.28
 
€ 86.67
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

435 жителей Красноярского края заболели коронавирусом за сутки

Главная Общество
Красноярск
16:57 31 Августа 2021
общество, вакцинация, заболевание
версия для печати Ico_print

На 31 августа под наблюдением врачей находятся 36 128 человек (+3 089 за сутки), снято с учёта 3 157 человек. Подтверждённых диагнозов за всё время 105 066 (+ 435 за сутки).

Всего вылечили 91 316 (+ 439 человек за сутки), 5 150 погибших (+ 25 за сутки).

Всего в крае проведено тестов на коронавирус 3 498 941 (+ 2 199 за последние сутки).

Привиты 1 компонентом — 793 319 человек, 2 компонентами — 682 578.

Третья волна коронавируса не завершилась, но идёт на спад. Скорее всего осенью число заболевших, увеличится, регион ожидает новая волна COVID-19, об этом рассказал Борис Немик, министр здравоохранения Красноярского края в эфире радио «Красноярск Главный».

Также по словам министра, в четвёртую волну будет большая смертность. Единственный способ избежать новую волну заболеваемости и летальность — вакцинация.

Фото: vestirama.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске начали благоустройство сквера на улице Волжской

В Красноярске начали благоустройство сквера на улице Волжской

31 Августа 2021 г.
Работы по облагораживанию завершат до конца октября
Новости Красноярска: В Красноярском крае ещё 132 социально значимых объекта подключили к интернету

В Красноярском крае ещё 132 социально значимых объекта подключили к интернету

31 Августа 2021 г.
Эти объекты подключают с 2019 года
Новости Красноярска: Присяжные признали Анатолия Быкова виновным в организации двух убийств

Присяжные признали Анатолия Быкова виновным в организации двух убийств

31 Августа 2021 г.
Следующее заседание суда состоится 2 сентября
Новости Красноярска: В отношении сбившей мать с ребёнком в Енисейске женщины возбудили уголовное дело

В отношении сбившей мать с ребёнком в Енисейске женщины возбудили уголовное дело

31 Августа 2021 г.
Ей грозит до 7 лет лишения свободы
Новости Красноярска: В Ачинском районе 11 человек переедут из аварийного жилья

В Ачинском районе 11 человек переедут из аварийного жилья

31 Августа 2021 г.
К 2025 году планируется расселить 18,5 тысяч человек
Новости Красноярска: В Емельяновском районе открылся детский сад на 270 мест

В Емельяновском районе открылся детский сад на 270 мест

31 Августа 2021 г.
Три дошкольных учреждения строятся в Красноярске и по одному в Сосновоборске и в Ужуре
Новости компаний
31/08
Сервис доставки продуктов СберМаркет начал работу в Железногорске
27/08
В Красноярске открылся первый центр контроля миопии у детей
26/08
Какое количество кредитов можно взять в банках?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Иркутске начался процесс над группировкой сутенеров

В Иркутске начался процесс над группировкой сутенеров

27 Августа 2021 г.
На скамье подсудимых оказались сразу 18 обвиняемых
Новости Красноярска: За сутки в Красноярском крае от коронавируса умерли ещё 25 человек

За сутки в Красноярском крае от коронавируса умерли ещё 25 человек

26 Августа 2021 г.
Подтверждённых диагнозов за сутки - 446
Новости Красноярска: Заявление Министерства спорта по поводу ситуации с ФК «Енисей»

Заявление Министерства спорта по поводу ситуации с ФК «Енисей»

26 Августа 2021 г.
Футбольный клуб должен вернуть в бюджет часть субсидии
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru