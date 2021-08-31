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Командира разбившегося в Байките из-за снежного вихря вертолета наказали крупным штрафом

Главная Общество
Красноярск
15:55 31 Августа 2021
красноярск, суд, вертолет, авария
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Командира вертолёта, потерпевшего крушение декабре 2019 в Байките, наказали штрафом, рассказали в Восточном следственном управлении на транспорте СК РФ. Суд признал мужчину виновным в части 1 статьи 263 УК РФ и обязал выплатить 100 тысяч рублей.

Авария произошла  25 декабря 2019 года. Вертолёт Ми-8АМТ попал в снежный вихрь при взлете с посадочной площадки «Байкит». Из-за этого машина потеряла управление и упала. В этот момент на борту был 21 пассажир. 

Двух пассажиров и пилота госпитализировали. Еще 20 человек лечили амбулаторно.

Следователи установили, что командир принял решение о взлёте вразрез с руководством по летной эксплуатации вертолета в условиях заснеженных площадок.

«В результате действий осужденного двоим пассажирам причинен тяжкий вред здоровью, собственнику вертолета причинен крупный ущерб в размере более 300 млн. рублей, так как воздушное судно восстановлению не подлежит», – рассказали в пресс-службе.

 

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