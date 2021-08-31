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В Ачинском районе 11 человек переедут из аварийного жилья

Главная Общество
Красноярск
16:33 31 Августа 2021
общество, переселение, жилье, ачинск
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Жители двух аварийных домов Ачинского района в дер. Карловка и с. Ястребово получили новое жильё взамен аварийного.

Для десяти собственников купили жильё в Ачинске, одному была предоставлена компенсация. Об этом сообщили на сайте правительства Красноярского края.

Также 97 человек расселили в Рыбинском районе, 10 — в Сухобузимском и 7 — в Эвенкийском.

К 2025 году в регионе из ветхого и аварийного жилья планируется расселить 18,5 тысяч человек.

Расселение происходит по программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Фото: pixabay.com/

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