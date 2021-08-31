В Черёмушках продолжают сносить алкопавильоны

В Красноярске на улице Шевченко, 90. снесли очередной алкопавильон. В киоске торговали алкоголем без лицензии.

Обломки киоска должны вывести в ближайшее время. Это не первый снос в Ленинском районе: с начала года за нарушение антиалкогольного законодательства уже снесли 13 павильонов. Большая часть из них находилась в Черёмушках.

Строительный мусор после демонтажа должны вывезти в ближайшее время, сообщили в пресс-службе администрации района.

Всего с начала года за нарушение антиалкогольного законодательства в Ленинском районе демонтировали 13 павильонов, большую часть – в Черемушках.

Фото: instagram.com/len_raion_krsk