В Емельяновском районе открылся детский сад на 270 мест

Благодаря национальному проекту «Демография» в Емельяновском районе в пос. Элита построили детский сад на 270 мест. Стоимость объекта — 279,5 млн рублей, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

На открытии присутствовали Наталья Анохина, первый заместитель министра образования Красноярского края, представители местной власти, родители и малыши.

Территория садика огорожена. В детском учреждении предусмотрены помещения для детей от 1,5 до 7 лет. Имеется несколько спортивных залов, актовый зал, современный пищеблок, благоустроенная и просторная площадка для прогулок.

— Сегодня открылся большой светлый детский сад, который уже завтра примет первых воспитанников. Одно из приоритетных направлений работы правительства Крас6ноярского края — создание новых мест в системе дошкольного образования. Например, в прошлом году благодаря национальному проекту в регионе построили десять новых дошкольных учреждений, семь из них в Красноярске, — сказала Наталья Анохина.

Теперь в посёлке не будет очередей в садик, также жители смогут отдать ребёнка в ясельные группы. Сорок ребят от 1,5 до 3 лет с начала учебного года начнут посещать сад.

Кстати, с появлением учреждения в Элите создано дополнительно 45 рабочих мест.

В этом году по нацпроекту будет создано 1 300 новых мест в детских садах. Три дошкольных учреждения строятся в Красноярске — в Железнодорожном районе на 270 мест, в микрорайоне Тихие зори на 270 мест и в Академгородке на 300 мест. В Сосновоборске появится садик на 270 мест и один в Ужуре на 190 мест.

Фото: krskstate.ru