В краевом Роспотребнадзоре дали советы по выбору цветов на 1 Сентября

Роспотребнадзор Красноярского края рассказал, как выбрать качественные цветы ко Дню Знаний.
Самое важное – это условия хранения цветка, поэтому специалисты советуют обращать на несколько вещей:
- Раскрытие бутона – лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы, чтобы букет простоял дольше.
- Наличие рубашки. Это самые нижние лепестки. Они растут у цветоножки и покрывают полураспустившийся бутон. Как правило, это самые толстые лепестки.
- Если цветок свежий, то его лепестки будут очень эластичными. Для проверки осторожно отогните один из них и, если он легко вернулся на место – цветок однозначно свежий.
Также специалисты управления рассказали, как сохранить свежесть букета:
- После покупки цветы нужно сразу поставить в вазу с водой;
- Необходимо исключить резкие перепады температур;
- Нужно подрезать стебли перед тем, как поставить цветы в вазу. Чем толще стебель цветка, тем длиннее должен быть срез. Растения с жестким стеблем нужно обломать, а концы расщепить ножом;
- Удалить нижние листья. В воде они создадут неприятный запах и станут средой для размножения гнилостных бактерий;
- Не стоит ставить в одну вазу разные цветы. Соседства красных роз и рододендронов не выдерживает большинство растений, зато щепотка сахара поможет дольше сохранить свежесть роз.
Фото: sibiris24.ru