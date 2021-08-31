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В краевом Роспотребнадзоре дали советы по выбору цветов на 1 Сентября

Главная Общество
Красноярск
15:30 31 Августа 2021
красноярск, цветы, роспотребнадзор
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Роспотребнадзор Красноярского края рассказал, как выбрать качественные цветы ко Дню Знаний.

Самое важное – это условия хранения цветка, поэтому специалисты советуют обращать на несколько вещей:

  • Раскрытие бутона – лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы, чтобы букет простоял дольше.
  • Наличие рубашки. Это самые нижние лепестки. Они растут у цветоножки и покрывают полураспустившийся бутон. Как правило, это самые толстые лепестки.
  • Если цветок свежий, то его лепестки будут очень эластичными. Для проверки осторожно отогните один из них и, если он легко вернулся на место – цветок однозначно свежий.

Также специалисты управления рассказали, как сохранить свежесть букета:

  • После покупки цветы нужно сразу поставить в вазу с водой;
  • Необходимо исключить резкие перепады температур;
  • Нужно подрезать стебли перед тем, как поставить цветы в вазу. Чем толще стебель цветка, тем длиннее должен быть срез. Растения с жестким стеблем нужно обломать, а концы расщепить ножом;
  • Удалить нижние листья. В воде они создадут неприятный запах и станут средой для размножения гнилостных бактерий;
  • Не стоит ставить в одну вазу разные цветы. Соседства красных роз и рододендронов не выдерживает большинство растений, зато щепотка сахара поможет дольше сохранить свежесть роз.

Фото: sibiris24.ru

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