В краевом Роспотребнадзоре дали советы по выбору цветов на 1 Сентября

Роспотребнадзор Красноярского края рассказал, как выбрать качественные цветы ко Дню Знаний.

Самое важное – это условия хранения цветка, поэтому специалисты советуют обращать на несколько вещей:

Раскрытие бутона – лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы, чтобы букет простоял дольше.

Наличие рубашки. Это самые нижние лепестки. Они растут у цветоножки и покрывают полураспустившийся бутон. Как правило, это самые толстые лепестки.

Если цветок свежий, то его лепестки будут очень эластичными. Для проверки осторожно отогните один из них и, если он легко вернулся на место – цветок однозначно свежий.

Также специалисты управления рассказали, как сохранить свежесть букета:

После покупки цветы нужно сразу поставить в вазу с водой;

Необходимо исключить резкие перепады температур;

Нужно подрезать стебли перед тем, как поставить цветы в вазу. Чем толще стебель цветка, тем длиннее должен быть срез. Растения с жестким стеблем нужно обломать, а концы расщепить ножом;

Удалить нижние листья. В воде они создадут неприятный запах и станут средой для размножения гнилостных бактерий;

Не стоит ставить в одну вазу разные цветы. Соседства красных роз и рододендронов не выдерживает большинство растений, зато щепотка сахара поможет дольше сохранить свежесть роз.

Фото: sibiris24.ru