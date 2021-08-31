Сервис доставки продуктов СберМаркет начал работу в Железногорске

Сбер с конца августа включил Железногорск в географию работы сервиса экосистемы СберМаркет. Доставка продуктов и товаров для горожан началась с формирования заказов покупателей из торговой сети «Командор». Позднее к сервису будут подключены и другие ритейлеры города.

Уже сегодня жители Железногорска могут приобретать товары первой необходимости онлайн, с доставкой до двери, экономя своё время и деньги. Заказать через сервис можно как продукты питания, так и другие товары из магазинов, включая детские, бытовую химию, товары для животных и др.

Для того, чтобы получить все необходимые товары с доставкой, нужно зайти на сайт Sbermarket.ru или в мобильное приложение, затем ввести адрес доставки, выбрать доступный магазин и необходимые товары из каталога. Курьер СберМаркета доставит покупку до дверей в выбранный временной интервал с 10.00 до 22.00. Время доставки — от 20 минут до 1 часа. Оплатить покупки можно картой онлайн или курьеру при получении. При подключении подписки СберПрайм или СберПрайм+, позволяющей использовать на льготных условиях различные сервисы, доставка заказов будет бесплатной.

Собирать товары будут специально обученные специалисты СберМаркета. Во время сбора продуктов курьеры созваниваются с клиентом, информируют, если нет товара и предлагают альтернативу, а также осуществляют проверку сроков годности и состава продуктов. Если заказчику не понравится качество товара, возврат продуктов и денег будет возможен в течение 24 часов.

Светлана Туровец, заместитель управляющего Красноярским отделением Сбербанка:

«СберМаркет – один из наиболее динамично развивающихся сервисов экосистемы Сбера, позволяющий экономить время и деньги клиентов, делать их жизнь более комфортной. Многие жители Красноярского края уже оценили преимущества СберМаркета, при этом, география постепенно расширяется. На сегодняшний день в Железногорске партнером Сбемаркета является сеть супермаркетов Командор, но в планах подключение и других ритейлеров города, а также с середины сентября будут подключаться к нашему сервису и ближайшие районы, расположенные в непосредственной близости к г. Железногорску. Мы гордимся, что в нашей Экосистеме есть СберМаркет, сервис, который делает все, чтобы быть по настоящему удобным и выгодным для наших клиентов».

Фото: СберМаркет