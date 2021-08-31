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В Красноярском крае занятость коечного фонда в ковидных госпиталях сократилась до 62,9 %

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Красноярск
15:49 31 Августа 2021
общество, красноярск, здоровье
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Как сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края, по состоянию на 30 августа коэффициент распространения COVID-19 в регионе — 0,99, суточный темп прироста — 0,44 (в России — 0,29).

Сейчас ситуация по распространению эпидемии стабилизировалась. Объёмы плановой помощи краевых учреждениях увеличиваются, так как нагрузка на лечебную сеть продолжает снижаться. В 48 госпиталях развёрнуто 4 490 коек, занятость коечного фонда — 62,9 %. На амбулаторном лечении находятся 12 510 больных.

За прошлую неделю 727 коек перепрофилированы на плановую помощь.

Средний темп вакцинации из расчёта за последнюю неделю — 4 335 человек в день, максимальный темп за 10 дней — 7 938

Привито I компонентом 788 276 человек, вторым — 614 077.

Интенсивными темпами вакцинация идёт в г. Бородино, в Партизанском, Мотыгинском и Туруханском районах, в Эвенкии, на Таймыре.

Фото: futurerussia.gov.ru

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