31 августа
Красноярск
погода +12 °C
73.28
 
€ 86.67
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске инспекторы ДПС задержали пешехода с несколькими пакетами синтетических наркотиков

Главная Общество
Красноярск
14:50 31 Августа 2021
происшествия, наркотики, красноярск, общество
версия для печати Ico_print

Вчера в Советском районе автоинспекторы при обследовании лесопарковой зоны обратили внимание на занервничавшего при виде их пешехода. При осмотре в рюкзаке у 31-летнего мужчины обнаружили несколько пакетов с неизвестным веществом, сообщается на сайте Госавтоинспекции Красноярского края.

Для дальнейших разбирательств мужчину доставили в отдел полиции.

Экспертиза показала, что неизвестное вещество из рюкзака —синтетический наркотик, масса которого — более 420 граммов.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 5 статьи 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Мужчина заключён под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото: из архива riavrn.ru

 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске начали благоустройство сквера на улице Волжской

В Красноярске начали благоустройство сквера на улице Волжской

31 Августа 2021 г.
Работы по облагораживанию завершат до конца октября
Новости Красноярска: В Красноярском крае ещё 132 социально значимых объекта подключили к интернету

В Красноярском крае ещё 132 социально значимых объекта подключили к интернету

31 Августа 2021 г.
Эти объекты подключают с 2019 года
Новости Красноярска: Присяжные признали Анатолия Быкова виновным в организации двух убийств

Присяжные признали Анатолия Быкова виновным в организации двух убийств

31 Августа 2021 г.
Следующее заседание суда состоится 2 сентября
Новости Красноярска: 435 жителей Красноярского края заболели коронавирусом за сутки

435 жителей Красноярского края заболели коронавирусом за сутки

31 Августа 2021 г.
Осенью регион ожидает четвёртая волна коронавируса
Новости Красноярска: В отношении сбившей мать с ребёнком в Енисейске женщины возбудили уголовное дело

В отношении сбившей мать с ребёнком в Енисейске женщины возбудили уголовное дело

31 Августа 2021 г.
Ей грозит до 7 лет лишения свободы
Новости Красноярска: В Ачинском районе 11 человек переедут из аварийного жилья

В Ачинском районе 11 человек переедут из аварийного жилья

31 Августа 2021 г.
К 2025 году планируется расселить 18,5 тысяч человек
Новости компаний
31/08
Сервис доставки продуктов СберМаркет начал работу в Железногорске
27/08
В Красноярске открылся первый центр контроля миопии у детей
26/08
Какое количество кредитов можно взять в банках?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Иркутске начался процесс над группировкой сутенеров

В Иркутске начался процесс над группировкой сутенеров

27 Августа 2021 г.
На скамье подсудимых оказались сразу 18 обвиняемых
Новости Красноярска: В Кабуле взорвали толпу у аэропорта

В Кабуле взорвали толпу у аэропорта

27 Августа 2021 г.
Жертвами ряда терактов в столице Афганистана стали около 100 человек
Новости Красноярска: За сутки в Красноярском крае от коронавируса умерли ещё 25 человек

За сутки в Красноярском крае от коронавируса умерли ещё 25 человек

26 Августа 2021 г.
Подтверждённых диагнозов за сутки - 446
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru