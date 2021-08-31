В Красноярске инспекторы ДПС задержали пешехода с несколькими пакетами синтетических наркотиков

Вчера в Советском районе автоинспекторы при обследовании лесопарковой зоны обратили внимание на занервничавшего при виде их пешехода. При осмотре в рюкзаке у 31-летнего мужчины обнаружили несколько пакетов с неизвестным веществом, сообщается на сайте Госавтоинспекции Красноярского края.

Для дальнейших разбирательств мужчину доставили в отдел полиции.

Экспертиза показала, что неизвестное вещество из рюкзака —синтетический наркотик, масса которого — более 420 граммов.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 5 статьи 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Мужчина заключён под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото: из архива riavrn.ru