В микрорайоне Новалэнд в Солонцах люди уже несколько лет вынуждены жить в недоделанных домах

Дом по улице Удачная, 5 в п. Солонцы уже не первый год является проблемным. Его не могли достроить, он долго числился на контроле федеральной рабочей группы по защите прав дольщиков. Спустя несколько лет дом все-таки достроили и ввели в эксплуатацию, но со значительными недочётами, которые застройщик устранять не собирается.

До сих пор не подключено отопление: трубы для горячей воды в квартирах есть, а в подвале от квартир к котельной нет. В доме нет горячей воды, не подключены полотенцесушители. Не установлены тарифы по отоплению дома, хотя рядом построена газовая котельная. Ее не вводят в эксплуатацию, предлагая жителям покупать газ вместо тепла.

Качество строительства оставляет желать лучшего – не сделаны бетонные отмостки, и вода проникает в подвал, над дверьми нет козырьков, в подвалах нет окон для проветривания, не остеклены лоджии.

Подобная ситуация и в соседних домах. По улице Центральная каждую весну, каждый дождь вода с ближайшего пригорка заливает подвал, подмывает фундамент, началось отслоение технических пристроек, электрощитовая в подвале постоянно сырая, цветет плесень.

Ещё один проблемный объект в Солонцах находится по адресу Сиреневый бульвар, 8. Снаружи дом выглядит вполне достроенным, однако внутри нет ничего. После обращения в органы власти жители Новаленда решения проблемы не добились, и попросили помощи у депутата Госдумы Юрия Швыткина.

Юрий Швыткин, депутат Госдумы РФ, член фракции «Единая Россия», отмечает:

«Самое странное, если не сказать страшное, то, что все три дома приняты в эксплуатацию. При этом со всеми недоделками, а третий дом – только называется домом. Но есть соответствующие подписи должностных лиц. Прокурору Красноярского края с моей стороны будет направлен депутатский запрос – с просьбой провести соответствующую проверку».

Жители Новаленда надеются, что недобросовестного застройщика всё-таки привлекут к ответственности.

Фото: "Единая Россия"