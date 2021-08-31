Железнодорожные медицинские работники награждены медалями Луки Крымского за борьбу с коронавирусом

В соответствии с указом Президента России Владимира Путина медики Красноярской железной дороги награждены медалями Луки Крымского.

Это десять медицинских работников, среди которых врачи и медсёстры клинических больниц «РЖД-Медицина» в Красноярске, Ачинске, Уяре, посёлке Саянском, а также сотрудники регионального поезда здоровья «Доктор Войно-Ясенецкий – Св. Лука».

Медали сегодня им вручил губернатор Красноярского края Александр Усс.



Государственной награды медики сети здравоохранения «РЖД-Медицина» удостоены за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

В период стремительного роста заболеваемости, в апреле и мае 2020 года, часть из них по собственному желанию работала в «красных зонах» ковидных госпиталей, в то время как другие оказывали неотложную помощь жителям Красноярского края в сложной эпидемической ситуации.

Отметим, чтобы спасать жизни, железнодорожные врачи, работавшие в «красной зоне», в кратчайшие сроки прошли дополнительное обучение и стали реаниматологами.

Особую задачу оперативной первичной доврачебной помощь выполняли медсёстры. За одну 16-ти часовую смену в приёмных отделениях они оказывали её свыше 150 пациентам.

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Медаль Луки Крымского — государственная награда Российской Федерации, вручающаяся за особые заслуги в здравоохранении — высокий профессионализм при лечении пациентов в сложных условиях, спасение их жизни и сохранения их здоровья.

Она учреждена Указом Президента РФ 19 июня 2020 года в честь выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки (Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого).

В 1941–43 годах Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий работал в красноярском эвакогоспитале главным хирургом, был консультантом всех госпиталей Красноярского края. С 1942 по 1944 годы являлся Архиепископом Красноярским и Енисейским.

Фото: РЖД