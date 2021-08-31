Более 3 тысяч жителей Красноярского края заключили социальные контракты

В регионе увеличивается число граждан, которые заключили социальные контракты. На сегодняшний день воспользовались материальной помощью на открытие своего дела, поиска работы с последующим трудоустройством, ведение личного подсобного хозяйства и иные цели более 3 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте правительства Красноярского края.

— Максимальный размер выплаты на организацию своего дела — 250 тысяч рублей, на развитие личного подсобного хозяйства — 100 тыс руб. Также эта выплата — отличное подспорье для тех, кто решил воспользоваться социальным контрактом для решения материальных трудностей, — прокомментировала Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Самая активная территория края, где жители больше пользуются этой мерой финансовой поддержки, — Богучанский районы. Подписано 41 соглашение на общую сумму более 10 миллионов рублей на организацию индивидуальной трудовой деятельности. Дополнительное обучение на профессиональных курсах при содействии краевой службы занятости пройдут три человека.

— Направления жителей Богучанского района разнообразны. Один даже решил заниматься художественной ковкой, — Все заключившие соцконтракт встали на учёт в налоговом органе в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя, — поделилась Марина Войнова, начальник территориального отделения социальной защиты населения по Богучанскому району.

Желающие воспользоваться материальной поддержкой могут обратиться в территориальное отделение социальной защиты населения. А сотрудники центров «Мой бизнес» смогут проконсультировать по оформлению бизнес-проекта, выбора налогового режима и др.

Фото: пресс-служба министерства социальной политики Красноярского края