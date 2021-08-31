В Свердловском районе открыли новую спортивную площадку

На месте старой аварийной «коробки» на пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 179 возвели современный многофункциональный спорткомплекс размером 30 на 15 метров, сообщается на сайте администрации города Красноярск.

Здесь убрали деревянный забор, уложили резиновое покрытие. В зимний период специалисты МАУ «Центр спортивных клубов» будут заливать площадку для катка. Также установили ворота для игры в мини-футбол, баскетбольные кольца, смонтировали шестиметровое антивандальное ограждение, провели современное освещение.

Этим летом открыли новую спортплощадку в Советском районе на ул. Ферганской, 8. Буквально на следующей неделе завершится ремонт и на ул. Щорса, 53.