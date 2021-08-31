Житель Хакасии из-за ревности поджёг бывшую жену

Как сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 27 августа в следственные органы поступила информация, что в Ширинскую районную больницу попала женщина с термическими ожогами тела (общей площадью 50 %).

В отношении 43-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

На протяжении 13 лет потерпевшая и обвиняемый не проживали вместе. Мужчина помогал семье по дому. 26 августа он снова пришёл к бывшей жене в это же время к женщине пришёл её знакомый. Во время распития спиртных напитков между бывшими супругами и гостем на почве ревности возникла ссора. Бывший муж приревновал женщину к её приятелю, взял бутылку с горючей жидкостью, облил и поджёг зажигалкой одежду. К счастью, потерпевшую удалось спасти благодаря вошедшему в комнату сыну. Он затушил огонь, женщину же доставили в больницу, там ей оказали медицинскую помощь.

Обвиняемого задержали. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.

фото: ru.sputnik.kz