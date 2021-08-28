В МЧС рассказали, сколько пожаров возникает из-за детских шалостей

Масштабная разъяснительная работа с детьми по правилам соблюдения пожарной безопасности ведется в Главном управлении МЧС по Красноярскому краю. Только в этом году в регионе произошло более 5,5 тысячи пожаров. 25 августа статистику едва не пополнил еще один случай, который произошел в Советском районе Красноярска. Там подростки пытались поджечь старый диван, который кто-то оставил на улице. К счастью, очевидцы вовремя позвонили в службу «101» и пожар удалось предотвратить. С детьми спасатели провели профилактическую беседу, объяснив, что их действия могли привести к крупному возгоранию, так как диван стоял неподалеку от многоквартирного дома.

Как отмечают в пресс-службе Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по краю, профилактическую работу с детьми в регионе проводят регулярно. Не останавливается эта деятельность и в летний период, когда школьники уходят на каникулы. Инспекторы приезжают в детские оздоровительные лагеря, где в игровой форме разъясняют юным жителям и гостям Красноярского края правила пожарной безопасности.

"Проводят сотрудники Управления надзорной деятельности и подворные обходы частных и многоквартирных домов. Раздают памятки и напоминают взрослым о необходимости проведения с их детьми профилактических бесед. Особое внимание специалисты МЧС уделяют многодетным и малоимущим семьям, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Только с начала 2021 года было проведено более 150 тысяч подобных рейдов. Всего выдано свыше 7,5 миллиона памяток", - говорится на сайте ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю