28 августа
Красноярск
погода +26 °C
73.99
 
€ 87.03
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В МЧС рассказали, сколько пожаров возникает из-за детских шалостей

Главная Общество
Красноярск
16:00 28 Августа 2021
общество, происшествия, пожар
версия для печати Ico_print

Масштабная разъяснительная работа с детьми по правилам соблюдения пожарной безопасности ведется в Главном управлении МЧС по Красноярскому краю. Только в этом году в регионе произошло более 5,5 тысячи пожаров. 25 августа статистику едва не пополнил еще один случай, который произошел в Советском районе Красноярска. Там подростки пытались поджечь старый диван, который кто-то оставил на улице. К счастью, очевидцы вовремя позвонили в службу «101» и пожар удалось предотвратить. С детьми спасатели провели профилактическую беседу, объяснив, что их действия могли привести к крупному возгоранию, так как диван стоял неподалеку от многоквартирного дома.

Как отмечают в пресс-службе  Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по краю, профилактическую работу с детьми в регионе проводят регулярно. Не останавливается эта деятельность и в летний период, когда школьники уходят на каникулы. Инспекторы приезжают в детские оздоровительные лагеря, где в игровой форме разъясняют юным жителям и гостям Красноярского края правила пожарной безопасности.

"Проводят сотрудники Управления надзорной деятельности и подворные обходы частных и многоквартирных домов. Раздают памятки и напоминают взрослым о необходимости проведения с их детьми профилактических бесед. Особое внимание специалисты МЧС уделяют  многодетным и малоимущим семьям, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Только с начала 2021 года было проведено более 150 тысяч подобных рейдов. Всего выдано свыше 7,5 миллиона памяток", - говорится на сайте ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске за взятку задержали руководителя отдела ветеринарного надзора

В Красноярске за взятку задержали руководителя отдела ветеринарного надзора

28 Августа 2021 г.
Он пытался откупиться от судебных приставов
Новости Красноярска: Дачник из Красноярска требует с СФУ 10 миллионов рублей

Дачник из Красноярска требует с СФУ 10 миллионов рублей

28 Августа 2021 г.
А у университета таких денег нет
Новости Красноярска: Прямые рейсы из Красноярска в Тайланд возобновляют с 7 ноября

Прямые рейсы из Красноярска в Тайланд возобновляют с 7 ноября

28 Августа 2021 г.
Вылеты планируют осуществлять один раз в неделю
Новости Красноярска: 443 жителя Красноярского края заболели коронавирусом

443 жителя Красноярского края заболели коронавирусом

27 Августа 2021 г.
Привиты 1 компонентом — 777 228 человек
Новости Красноярска: В Норильске загорелась школа

В Норильске загорелась школа

27 Августа 2021 г.
В пожаре никто не пострадал
Новости Красноярска: Шиномонтажник украл автомобиль у клиентки

Шиномонтажник украл автомобиль у клиентки

27 Августа 2021 г.
Мужчина получил два года лишения свободы в колонии общего режима
Новости компаний
27/08
В Красноярске открылся первый центр контроля миопии у детей
26/08
Какое количество кредитов можно взять в банках?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жительница Академгородка обратилась полицию из-за выставки «Все еще лес»

Жительница Академгородка обратилась полицию из-за выставки «Все еще лес»

24 Августа 2021 г.
Она считает, что экспонаты вредят деревьям
Новости Красноярска: В Кабуле взорвали толпу у аэропорта

В Кабуле взорвали толпу у аэропорта

27 Августа 2021 г.
Жертвами ряда терактов в столице Афганистана стали около 100 человек
Новости Красноярска: В Красноярском крае стартовала ревакцинация от коронавируса

В Красноярском крае стартовала ревакцинация от коронавируса

25 Августа 2021 г.
Ревакцинацию будут проводить вакциной «Спутник Лайт»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru