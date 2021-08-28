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Дачник из Красноярска требует с СФУ 10 миллионов рублей

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Красноярск
12:51 28 Августа 2021
общество, красноярск, сфу
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В Красноярске СФУ не может укрепить опасную подпорную стену на проспекте Свободный. Комиссия признала состояние объекта неудовлетворительным, но работы, которые необходимо провести, застопорились из-за упрямства одного из дачников, который владеет участком. Владелец территории не пускает на участок строителей и требует выкупить землю за 10 миллионов рублей.

Подпорная стена проходит по границе дачного участка, чтобы укрепить конструкцию нужно перенести временное сооружение. Представители университета пытались договорится с дачником, пообещав восстановить все повреждения, но мужчина в своем решении категоричен. Он предложил выкупить весь участок, площадь которого составляет 12 соток, и назначил свою цену - 10 миллионов рублей. Только вот таких денег у СФУ нет. 

Руководство университета не теряет надежды договориться со строптивым дачником, а пока принято решение ограничить доступ в зону возможного обрушения стены.

Фото:www.sfu-kras.ru

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