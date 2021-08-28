Дачник из Красноярска требует с СФУ 10 миллионов рублей

В Красноярске СФУ не может укрепить опасную подпорную стену на проспекте Свободный. Комиссия признала состояние объекта неудовлетворительным, но работы, которые необходимо провести, застопорились из-за упрямства одного из дачников, который владеет участком. Владелец территории не пускает на участок строителей и требует выкупить землю за 10 миллионов рублей.

Подпорная стена проходит по границе дачного участка, чтобы укрепить конструкцию нужно перенести временное сооружение. Представители университета пытались договорится с дачником, пообещав восстановить все повреждения, но мужчина в своем решении категоричен. Он предложил выкупить весь участок, площадь которого составляет 12 соток, и назначил свою цену - 10 миллионов рублей. Только вот таких денег у СФУ нет.

Руководство университета не теряет надежды договориться со строптивым дачником, а пока принято решение ограничить доступ в зону возможного обрушения стены.

Фото:www.sfu-kras.ru