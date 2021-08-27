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В Красноярске открылся первый центр контроля миопии у детей

Главная Общество
Красноярск
17:08 27 Августа 2021
центр, обследование, медицина, здоровье, дети
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26 августа в Красноярске открылся первый «Центр Контроля Миопии». Новый центр поможет родителям остановить развитие миопии, т.е. близорукости у детей.

Почему это так важно?

Учёба, использование гаджетов – всё это создаёт большую нагрузку на детские глаза и приводит к различным заболеваниям. Миопия – одна из самых распространённых болезней. По оценке учёных, сегодня близорукостью страдает 8-10% детей в младших классах, а оканчивают школу с этим диагнозом свыше 25% учеников.

С каждым годом ситуация становится всё хуже: Всемирная организация здравоохранения считает, что к 2050 году каждый второй житель планеты будет близоруким, а миллиард людей будет иметь миопию высокой степени.

«К врачам-офтальмологам всё чаще обращаются пациенты, у которых близорукость прогрессировала до высокой степени, потому что родители не сразу заметили симптомы миопии или не знали, где детям могут оказать квалифицированную помощь», – поделился Роман Киселёв, владелец сети салонов оптики Grand.

Пройти обследование можно в салоне оптики Grand по адресу Проспект Мира, д. 117. Специалисты не только установят степень близорукости, но и подберут подходящие линзы для очков.

В Красноярске открылся первый центр контроля миопии у детей

Современные методы исправления миопии

Я, как «счастливый» обладатель близорукости, получил свои первые очки в 16 лет. Именно в этом возрасте миопия закрепляется и избавиться от неё становится очень непростой задачей.

Любой обладатель очков скажет вам, что носить их на постоянной основе – это то ещё испытание. Кроме уставших глаз и переносицы, нужно всегда за ними следить, оправу легко повредить, да и потеря не редкость. А у детей всё гораздо хуже.

К примеру, при близорукости очень тяжело учиться. Ребёнок просто не будет успевать за остальным классом, а это – ухудшение оценок и самооценки ребёнка. Для подвижных и спортивных – это трудности в играх и спорте. Да и постоянно щурить глаза, чтобы понять, что происходит на другом конце улице – это очень неудобно.

Поэтому лечение близорукости нужно начинать в раннем возрасте, пока глаз ребёнка растёт и изменяется. Помогут в этом новые линзы, представленные на открытии центра компанией Essilor.

«В современных реалиях трудно представить себе полный отказ от электронных устройств, однако помочь зрению даже при интенсивной нагрузке – вполне посильная задача. Чтобы её выполнить, мы объединили усилия участников оптического рынка, высококвалифицированных врачей-офтальмологов и пациентов, которые столкнулись с распространённым нарушением», – глава группы Essilor в России глава группы Essilor в России.

В Красноярске открылся первый центр контроля миопии у детей

Линзы для очков Stellest® появились не так давно – два года назад. А на российском рынке – только в этом году. До этого момента коррекция миопии была очень неудобным для детей делом, которое часто не доводили до конца.

Раньше самым эффективным способом была ортокератология, когда ребёнок надевал на ночь специальную линзу.

«По моим наблюдениям, дети редко выдерживали больше 2-3 лет такой терапии, а потом переходили на обычные линзы», – рассказала врач-офтальмолог салонов оптики Grand Елена Тишкова.

Новые линзы не отличаются от обычных очков. Их главным преимуществом является мощный антимиопический эффект, который достигается благодаря технологии H.A.L.T. – «созвездию» из невидимых микролинз, создающих перед сетчаткой объёмный сдерживающий сигнал.

В Красноярске открылся первый центр контроля миопии у детей

«В обычную сферическую линзу помещают 11 кругов микролинз, задерживающих сигнал перед сетчаткой. Они дают сигнал глазу не растягиваться и не расти. Это достаточно сложно объяснить, но факт один: зрение ребёнка сохраняется как вблизи, так и на периферии», – рассказала врач-офтальмолог салонов оптики Гранд Елена Тишкова.

***

Но всё же главное — решение лечить близорукость у детей – за родителями. Симптомы миопии просты – это ломота в глазах, головные боли и постоянные попытки разглядеть удалённые предметы. Если ваш ребёнок не успевает в школе, возможно, ему нужен не репетитор, а коррекция зрения. В салоне оптики Grand специалисты проведут диагностику и подберут вашему ребёнку подходящую коррекцию, чтобы сохранить его зрение. Лучше исправить близорукость сейчас, чем платить за лечение в будущем.

Фото: «Центр Контроля Миопии»

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