Шиномонтажник украл автомобиль у клиентки

Кража произошла в августе прошлого года. В полицию тогда обратилась красноярка. У неё украли автомобиля за 800 тысяч рублей.

Женщина оставила машину в автомастерской для замены шин. Приехав назад, она не обнаружила на месте ни мастера, ни автомобиля.

Выяснилось, что 20-летний мужчина похитил иномарку и уехал на ней в Нижнеингашский район. Сотрудники полиции разыскали его и задержали. Автомобиль возвратили женщине, сообщили на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Оказалось, злоумышленник был ранее судим за имущественные преступления. Было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Обвиняемому была избрана мера пресечения — подписки о невыезде, но мужчина скрылся от полиции. Он был объявлен в федеральный розыск, в апреле его задержали в соседнем регионе.

Подсудимому назначено наказание – 2 года лишения свободы в колонии общего режима.

Фото: 31tv.ru