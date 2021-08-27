Прокуратура пытается аннулировать брак жителя Железногорска

Краевая прокуратура требует аннулировать брак жителя Железногорска, который тот заключил со своей знакомой ради получения в собственность муниципального жилья. В сообщении сказано, что ранее железногорец проживал в квартире по договору соципального найма. Получить её в собственность законным путём он не мог, поэтому разработал преступную схему.
Мужчина заключил с женщиной, которая воспитывает несовершеннолетнего ребенка фиктивный брак, включил новых членов семьи в договор соцнайма и приватизировал квартиру от их имени.
По плану, женщина должна была подарить квартиру «мужу», но в дело вмешались органы опеки – они отказались подписывать документы на отчуждение доли ребенка.
«В результате незаконных действий мужчины квартира выбыла из состава муниципальной собственности, ее стоимость составила более 600 тысяч рублей», — пояснили в надзорном ведомстве.
Прокурор обратился в суд с требованием признать недействительным брак и сделку о приватизации квартиры. Материалы проверки направили в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании предприимчивого железногорца.
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