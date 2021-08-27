27 августа
Красноярск
погода +27 °C
73.99
 
€ 87.06
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Прокуратура пытается аннулировать брак жителя Железногорска

Главная Общество
Красноярск
15:06 27 Августа 2021
в красноярском крае, квартиры, прокуратура
версия для печати Ico_print

Краевая прокуратура требует аннулировать брак жителя Железногорска, который тот заключил со своей знакомой ради получения в собственность муниципального жилья. В сообщении сказано, что ранее железногорец проживал в квартире по договору соципального найма. Получить её в собственность законным путём он не мог, поэтому разработал преступную схему.

Мужчина заключил с женщиной, которая воспитывает несовершеннолетнего ребенка фиктивный брак, включил новых членов семьи в договор соцнайма и приватизировал квартиру от их имени.

По плану, женщина должна была подарить квартиру «мужу», но в дело вмешались органы опеки – они отказались подписывать документы на отчуждение доли ребенка.

«В результате незаконных действий мужчины квартира выбыла из состава муниципальной собственности, ее стоимость составила более 600 тысяч рублей», — пояснили в надзорном ведомстве.

Прокурор обратился в суд с требованием признать недействительным брак и сделку о приватизации квартиры. Материалы проверки направили в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании предприимчивого железногорца.

Фото: 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 443 жителя Красноярского края заболели коронавирусом

443 жителя Красноярского края заболели коронавирусом

27 Августа 2021 г.
Привиты 1 компонентом — 777 228 человек
Новости Красноярска: В Норильске загорелась школа

В Норильске загорелась школа

27 Августа 2021 г.
В пожаре никто не пострадал
Новости Красноярска: Шиномонтажник украл автомобиль у клиентки

Шиномонтажник украл автомобиль у клиентки

27 Августа 2021 г.
Мужчина получил два года лишения свободы в колонии общего режима
Новости Красноярска: Режим «чёрного неба» в Ачинске продлили до 30 августа

Режим «чёрного неба» в Ачинске продлили до 30 августа

27 Августа 2021 г.
Его ввели с 19:00 25 августа в Красноярске и Ачинске
Новости Красноярска: Красноярский аэропорт предлагает таксистам стоянку за 100 рублей

Красноярский аэропорт предлагает таксистам стоянку за 100 рублей

27 Августа 2021 г.
Пребывание не более трёх часов
Новости Красноярска: В Красноярском крае за неделю 39 человек пожаловались на укусы клещей

В Красноярском крае за неделю 39 человек пожаловались на укусы клещей

27 Августа 2021 г.
Активность клещей снижается
Новости компаний
27/08
В Красноярске открылся первый центр контроля миопии у детей
26/08
Какое количество кредитов можно взять в банках?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Шведы отказались участвовать в иркутском чемпионате мира по хоккею с мячом

Шведы отказались участвовать в иркутском чемпионате мира по хоккею с мячом

25 Августа 2021 г.
Турнир переносили уже дважды
Новости Красноярска: Владимир Путин подписал указ о выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей

Владимир Путин подписал указ о выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей

24 Августа 2021 г.
Денежные средства перечислят в сентябре
Новости Красноярска: Из самолета рейса Симферополь – Омск вывели даму с собачкой

Из самолета рейса Симферополь – Омск вывели даму с собачкой

23 Августа 2021 г.
Ей грозит административный арест на срок до 15 суток
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru