27 августа
Красноярск
погода +25 °C
73.99
 
€ 87.06
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

С 1 сентября у школьников и студентов возобновляется 50% скидка на проезд в электропоездах

Главная Общество
Красноярск
14:46 27 Августа 2021
красноярск, ржд
версия для печати Ico_print

C 1 сентября возобновляется действие сезонной 50% скидки для школьников и студентов на проезд в городских и пригородных поездах АО «Краспригород», курсирующих в Красноярском крае, Хакасии и Кемеровской области.

Специальные тарифы утверждены правительствами трёх регионов.

Билеты в электрички за полцены школьники и студенты очной формы обучения в Красноярском крае смогут приобретать до 30 июня 2022 года, в Республике Хакасия – до 15 июня 2022 года, в Кемеровской области – до 31 мая 2022 года.

Оформить льготные проездные документы можно во всех кассах компании «Краспригород». Для этого студентам необходимо будет предъявить студенческий билет, школьникам – справку с места учёбы. Доступно оформление как билетов для совершения одной поездки, так и всех видов абонементов.

Кроме того, теперь во всех электропоездах, курсирующих по городским маршрутам Красноярска, билет с 50% скидкой студенты и школьники могут приобрести по банковской карте. Для этого билетному кассиру необходимо предъявить документ, подтверждающий право на льготу.

Отметим, что за прошедший учебный год льготным проездом в пригородных поездах Красноярской железной дороги воспользовались около 200 тыс. студентов и школьников.

Фото: rupoezd.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае за неделю 39 человек пожаловались на укусы клещей

В Красноярском крае за неделю 39 человек пожаловались на укусы клещей

27 Августа 2021 г.
Активность клещей снижается
Новости Красноярска: Минздрав зарегистрировал ещё одну вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н»

Минздрав зарегистрировал ещё одну вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н»

27 Августа 2021 г.
Препарат может использоваться для профилактики COVID-19 в возрасте от 18 до 60 лет
Новости Красноярска: В Идринском районе идёт строительство поликлиники на 300 посещений за смену

В Идринском районе идёт строительство поликлиники на 300 посещений за смену

27 Августа 2021 г.
На строительство выделено более 400 млн рублей
Новости Красноярска: В «Ергаках» высадили 1 000 саженцев кедра

В «Ергаках» высадили 1 000 саженцев кедра

27 Августа 2021 г.
Восстановления лесов в парке проводят регулярно
Новости Красноярска: В Центральном парке запустили колесо обозрения

В Центральном парке запустили колесо обозрения

27 Августа 2021 г.
У аттракциона уже образовалась очередь
Новости Красноярска: Как в Красноярске отдохнуть в выходные: в «Центре Мира» проведут мастер-класс по танцам и гимнастике

Как в Красноярске отдохнуть в выходные: в «Центре Мира» проведут мастер-класс по танцам и гимнастике

27 Августа 2021 г.
Мероприятия начнутся в 12:00
Новости компаний
26/08
Какое количество кредитов можно взять в банках?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Афганские исламисты решили подавить сопротивление в Панджшере

Афганские исламисты решили подавить сопротивление в Панджшере

23 Августа 2021 г.
Они не дождались капитуляции провинции
Новости Красноярска: Заявление Министерства спорта по поводу ситуации с ФК «Енисей»

Заявление Министерства спорта по поводу ситуации с ФК «Енисей»

26 Августа 2021 г.
Футбольный клуб должен вернуть в бюджет часть субсидии
Новости Красноярска: Жара продержится всю неделю на юге Западной Сибири

Жара продержится всю неделю на юге Западной Сибири

23 Августа 2021 г.
В СФО температура воздуха будет выше нормы на 8-11 градусов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru