Минздрав зарегистрировал ещё одну вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н»

Министерство здравоохранения зарегистрировал пятую в России вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», которую разработал центр «Вектор» Роспотребнадзора, внеся изменения в первоначальный препарат «ЭпиВакКорона», необходимые для масштабирования производства, сообщается на сайте Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС). Планируется выпускать вакцину под товарным знаком AURORA-CoV.

Форма выпуска вакцины — суспензия для внутримышечного введения. Препарат создан на основе пептидных антигенов. Срок хранения — полгода при температуре от + 2 до +8 С°.

Препарат может использоваться для профилактики коронавирусной инфекции среди взрослых в возрасте от 18 до 60 лет, противопоказан беременным.

Фото: medvestnik.ru