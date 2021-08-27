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Минздрав зарегистрировал ещё одну вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н»

Главная Общество
Красноярск
14:40 27 Августа 2021
общество, здравоохранение, вакцинация
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Министерство здравоохранения зарегистрировал пятую в России вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», которую разработал центр «Вектор» Роспотребнадзора, внеся изменения в первоначальный препарат «ЭпиВакКорона», необходимые для масштабирования производства, сообщается на сайте Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС). Планируется выпускать вакцину под товарным знаком AURORA-CoV.

Форма выпуска вакцины — суспензия для внутримышечного введения. Препарат создан на основе пептидных антигенов. Срок хранения — полгода при температуре от + 2 до +8 С°.

Препарат может использоваться для профилактики коронавирусной инфекции среди взрослых в возрасте от 18 до 60 лет, противопоказан беременным.

Фото: medvestnik.ru

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