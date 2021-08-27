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В Идринском районе идёт строительство поликлиники на 300 посещений за смену

Главная Общество
Красноярск
14:25 27 Августа 2021
общество, больница, строительство, здравоохранение
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Борис Немик, министр здравоохранения, совместно со специалистами министерства, работали в Краснотуранском и Идринском районах. В этих районах предусмотрены мероприятия по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

В Краснотуранском районе в п. Билык Борис Немик осмотрел старую врачебную амбулаторию, которая обслуживает более полутора тысяч жителей посёлка и ближайших поселений. Медицинское учреждение обеспечено стоматологом, средним медицинским персоналом, приезжает по графику терапевт. В 2023 году в посёлке будет возведена новая амбулатория. Министру показали земельный участок, на котором её планируется построить.

Один из старых корпусов амбулатории не подлежит ремонту, до введения в эксплуатацию нового здания, во втором корпусе планируется оказывать медицинскую помощь.

Состоялась встреча Бориса Немика с коллективом краснотуранской районной больницы. Главная тема — кадровый дефицит. По словам министра, в Красноярском государственном медицинском университете учатся 22 студента из Краснотуранского района, 14 из них — по целевому договору. Министр поручил главе района усилить работу со студентами-целевиками: обеспечить их жильём и подъёмными средствами.

Ещё министр здравоохранения поставил задачу усилить темпы вакцинации в районе.

В Идринском район он посетили площадку, где идёт строительство поликлиники на 300 посещений за смену. На строительство медицинского учреждения выделено более 400 млн рублей.

На встрече с медиками обсуждались вопросы укрепления материально-технической базы больницы. В идринскую больницу совсем скоро поступит новый автомобиль, оснастят хирургический блок. Для усиления службы было принято решение ввести дополнительную фельдшерскую ставку.

Фото: kraszdrav.ru

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