В «Ергаках» высадили 1 000 саженцев кедра

Специалисты заповедника и волонтёры убрали территорию от мусора и высадили тысячу саженцев сибирского кедра около озера Художников, сообщили на сайте правительства Красноярского края.

Это озеро — популярное местом у туристов, которые вырубают деревья для костров, вытаптывают траву.

Кедры высадили для восстановления растительности. Территорию огородили и установили информационные щиты о запрете прохода и установки палаток.

Восстановления лесных массивов в «Ергаках» проводят регулярно. Например, в прошлом году в районе оз. Каровое высадили 1 200 саженцев. Также посадками занимались и на озере Радужное.

Фото: krskstate.ru