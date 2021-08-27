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В «Ергаках» высадили 1 000 саженцев кедра

Главная Общество
Красноярск
13:02 27 Августа 2021
общество, леса, посадка, экология
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Специалисты заповедника и волонтёры убрали территорию от мусора и высадили тысячу саженцев сибирского кедра около озера Художников, сообщили на сайте правительства Красноярского края.

Это озеро — популярное местом у туристов, которые вырубают деревья для костров, вытаптывают траву.

Кедры высадили для восстановления растительности. Территорию огородили и установили информационные щиты о запрете прохода и установки палаток.

Восстановления лесных массивов в «Ергаках» проводят регулярно. Например, в прошлом году в районе оз. Каровое высадили 1 200 саженцев. Также посадками занимались и на озере Радужное.

Фото: krskstate.ru

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