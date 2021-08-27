Как в Красноярске отдохнуть в выходные: в «Центре Мира» проведут мастер-класс по танцам и гимнастике

В аккаунте Instagram «В центре Мира» опубликовали программу мероприятий на 28 августа.

В районе сквера Пушкина с 12:00 на балконе будет играть саксофонист, ближе к 16:00 его сменит диджей;

с 13:00 состоится мастер-класс по художественной гимнастике;

около 15:00 можно будет поиграть в японский волейбол;

с 16:30 мастер-классы по танцам для взрослых и детей;

ближе к 18:00 можно будет пройти нормы ГТО;

около 19:30 выступит кавер-группа Rolls Royce band;

в 21:30 будет действовать кинотеатр под открытым небом.

На зелёном полотне на ул. Кирова с 14:00 будут работать аниматоры, около 19:00 фитнес-тренировки для взрослых.

На площади около памятника Поздееву около 14:00 детская программа, после окончания которой начнётся исполнение песен, зрители смогут присоединиться. Потом студия вокала «Solo» исполнит эстрадные песни. Около 19:00 запланирована интерактивная площадка от телеканала «Енисей».

На переулке Поздеева с 11:30 большая программа для фанатов Гарри Поттера, с 16:30 мастер-класс по сборке робота.

Фото: instagram.com/v_centre_mira/