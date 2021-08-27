В этом году от гриппа планируют привить около 1,5 млн жителей Красноярского края

Если вы вакцинировались от коронавируса, то поставить вакцину от гриппа можно через месяц и наоборот, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Грипп стремительно распространяется и лучше защититься от него с помощью иммунизации. Осень, как раз, — лучшее время для вакцинации от этого заболевания, чтобы иммунитет сформировался до эпидемии. Вакцина начинает действовать через 8–12 дней, эффект сохраняется до года.

В прошлом году иммунизировались 57,3 % жителей Красноярского края, соответственно тяжёлых случаев течения ОРВИ и гриппа не было. Вакцинированные не умирали от гриппа.

Фото: mordovmedia.ru