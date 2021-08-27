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В «Роевом Ручье» готовятся к зиме

Главная Общество
Красноярск
11:53 27 Августа 2021
общество, красноярск, зоопарк, животные
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Сотрудникам парка флоры и фауны «Роев Ручей» за лето нужно выполнить большой объём работ: сделать ремонт в «тёплых квартирах» питомцев, заготовить корма животным, подготовить к холодам растения.

Полтонны мяса каждую неделю

Аппетит у обитателей парка хороший, поэтому сейчас для них морозят на зиму сладости (ветки малины, яблони и сирени), заготавливают сено, сушат веники, предстоит сделать большой запас фруктов и овощей.

В «Роевом Ручье» готовятся к зиме

Представьте, за неделю питомцы здесь съедают 500 килограммов мяса, 480 кг моркови, 190 кг капусты, больше 100 кг яблок, 21 кг винограда, 56 кг бананов, 14 кг изюма, который особенно любят птицы. В рационе животных присутствуют и нектарины, черешня, арбузы и дыни. Экзотических обитателей помимо фруктов и овощей кормят детским питанием, орехами, компотами. Продукция проходит сертификацию, ведь важно, чтобы пища для зверушек была не только вкусной, но и полезной.

В «Роевом Ручье» готовятся к зиме

Ежегодно в конце весны на лето теплолюбивые животные переезжают в открытые вольеры. В этот период сотрудники парка занимаются ремонтом «тёплых квартир». На данный момент ремонтируют помещения африканских копытных, зимние вольеры жирафов, комплекс, где проживают экзотические животные.

В «Роевом Ручье» готовятся к зиме

Кстати, в прошлом году «Роев Ручей» вошёл в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов (EAZA). Парку флоры и фауны присвоили высокий статус Candidate for Membership. Сегодня главная задача руководства куратора от EAZA — улучшение условий содержания животных и качество обслуживания посетителей. Например, сейчас строятся просторные вольеры для белых медведей. Мишки будут плавать в бассейнах, для них создадут все условия, чтобы животные чувствовали себя, как в естественной среде обитания: оборудуют горки, айсберги, берлоги, родильное отделение.

В «Роевом Ручье» готовятся к зиме

Горячая пора для озеленителей

Специалисты работают всё лето для того, чтобы посетителей радовала не только фауна, но и флора. Только отцветают одни культуры, тут же высаживают другие, за ними — следующие. В тёплое время года в «Роевом Ручье» можно постоянно наблюдать цветущие сады.

Когда наступает осень, работы становится ещё больше, ведь нужно подготовить растения к холодам: обработать почву, укутать каждое растение. Это делается для того, чтобы следующим летом посетителей парка вновь радовать цветущими растениями.

В «Роевом Ручье» готовятся к зиме

Сделать уютным и современным

Большое внимание уделяют благоустройству территории, ведь в «Роевом Ручье» должно быть комфортно не только животным, но и посетителям. Когда в августе 2000 года была открыта первая очередь зоопарка, территория парка составляла около двух гектаров. За эти годы территория стала больше в 20 раз, выросла до 53 гектаров (освоено около 23). Оставшуюся территорию планируется тоже благоустроить. Ежегодно в «Роевом Ручье» появляются новые экспозиции, малые архитектурные формы, инсталляции, цветочные композиции. В этом году запустили 50-метровое колесо обозрения (подобных ему в Красноярске нет) и установили новые аттракционы. Третий год работает удобная комната матери и ребёнка. Ещё в разгар пандемии коронавируса в парке появился пункт вакцинации.

В «Роевом Ручье» готовятся к зиме

Для посетителей парка предусмотрена стоянка, рядом с зоопарком обустроена остановка, для безопасности рядом есть «лежачий полицейский». Светодиодная подсветка на дороге дублирует сигналы светофора и привлекает, особенно в тёмное время суток, дополнительное внимание водителей.

Не только парк, но и образовательная площадка

Просветительская деятельность — это ещё одна важная составляющая работы парка. Здесь организуют спектакли и экскурсии для детей и взрослых, проводят уроки и практикумы для учащихся школ. Традиционным стал и визит в канун Дня Победы в парк юнармейцев со всего Красноярского края. Для них сотрудники отдела экологического просвещения проводят экскурсии и делятся интересными фактами о жизни местных животных. Также здесь работает клуб юных биологов «ЮНИС», дети изучают поведение сурикатов, исследуют особенности разведения кормовых животных, ездят в экспедиции, изучают рыб Красноярского водохранилища и многое другое. Также красноярские ребята могут обучиться мастерству каюра в детском клубе. Открыть его удалось на базе отдела контактных животных «Роева Ручья» при грантовой поддержке Экспертного центра проектного офиса развития Арктики.

Ежегодно в летний сезон ребятишки из отряда главы города в «Роевом Ручье» работают в садово-парковом отделе, участвуют в образовательных квестах и культурных событиях парка, проводят экскурсии для посетителей.

В августе 2000 года, когда «Роев ручей» только открылся, в парке проживало всего 80 животных, в основном это были обитатели местной фауны. Первые постояльцы «переехали» в «Роев Ручей» из живого уголка национального парка «Столбы» и из Новосибирского зоопарка. Сейчас численность превышает 10 тысяч животных. Благодаря тёплым вольерам, живёт много и экзотических животных. В этом году, в числе первых зоопарков страны, «Роев ручей» получил официальную лицензию на право содержания животных и осуществление соответствующего вида деятельности. Это значит, что парк продолжит развиваться.

В «Роевом Ручье» готовятся к зиме

Фото: Парк флоры и фауны «Роев Ручей» 

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