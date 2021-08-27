В «Роевом Ручье» готовятся к зиме

Сотрудникам парка флоры и фауны «Роев Ручей» за лето нужно выполнить большой объём работ: сделать ремонт в «тёплых квартирах» питомцев, заготовить корма животным, подготовить к холодам растения.

Полтонны мяса каждую неделю

Аппетит у обитателей парка хороший, поэтому сейчас для них морозят на зиму сладости (ветки малины, яблони и сирени), заготавливают сено, сушат веники, предстоит сделать большой запас фруктов и овощей.

Представьте, за неделю питомцы здесь съедают 500 килограммов мяса, 480 кг моркови, 190 кг капусты, больше 100 кг яблок, 21 кг винограда, 56 кг бананов, 14 кг изюма, который особенно любят птицы. В рационе животных присутствуют и нектарины, черешня, арбузы и дыни. Экзотических обитателей помимо фруктов и овощей кормят детским питанием, орехами, компотами. Продукция проходит сертификацию, ведь важно, чтобы пища для зверушек была не только вкусной, но и полезной.

Ежегодно в конце весны на лето теплолюбивые животные переезжают в открытые вольеры. В этот период сотрудники парка занимаются ремонтом «тёплых квартир». На данный момент ремонтируют помещения африканских копытных, зимние вольеры жирафов, комплекс, где проживают экзотические животные.

Кстати, в прошлом году «Роев Ручей» вошёл в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов (EAZA). Парку флоры и фауны присвоили высокий статус Candidate for Membership. Сегодня главная задача руководства куратора от EAZA — улучшение условий содержания животных и качество обслуживания посетителей. Например, сейчас строятся просторные вольеры для белых медведей. Мишки будут плавать в бассейнах, для них создадут все условия, чтобы животные чувствовали себя, как в естественной среде обитания: оборудуют горки, айсберги, берлоги, родильное отделение.

Горячая пора для озеленителей

Специалисты работают всё лето для того, чтобы посетителей радовала не только фауна, но и флора. Только отцветают одни культуры, тут же высаживают другие, за ними — следующие. В тёплое время года в «Роевом Ручье» можно постоянно наблюдать цветущие сады.

Когда наступает осень, работы становится ещё больше, ведь нужно подготовить растения к холодам: обработать почву, укутать каждое растение. Это делается для того, чтобы следующим летом посетителей парка вновь радовать цветущими растениями.

Сделать уютным и современным

Большое внимание уделяют благоустройству территории, ведь в «Роевом Ручье» должно быть комфортно не только животным, но и посетителям. Когда в августе 2000 года была открыта первая очередь зоопарка, территория парка составляла около двух гектаров. За эти годы территория стала больше в 20 раз, выросла до 53 гектаров (освоено около 23). Оставшуюся территорию планируется тоже благоустроить. Ежегодно в «Роевом Ручье» появляются новые экспозиции, малые архитектурные формы, инсталляции, цветочные композиции. В этом году запустили 50-метровое колесо обозрения (подобных ему в Красноярске нет) и установили новые аттракционы. Третий год работает удобная комната матери и ребёнка. Ещё в разгар пандемии коронавируса в парке появился пункт вакцинации.

Для посетителей парка предусмотрена стоянка, рядом с зоопарком обустроена остановка, для безопасности рядом есть «лежачий полицейский». Светодиодная подсветка на дороге дублирует сигналы светофора и привлекает, особенно в тёмное время суток, дополнительное внимание водителей.

Не только парк, но и образовательная площадка

Просветительская деятельность — это ещё одна важная составляющая работы парка. Здесь организуют спектакли и экскурсии для детей и взрослых, проводят уроки и практикумы для учащихся школ. Традиционным стал и визит в канун Дня Победы в парк юнармейцев со всего Красноярского края. Для них сотрудники отдела экологического просвещения проводят экскурсии и делятся интересными фактами о жизни местных животных. Также здесь работает клуб юных биологов «ЮНИС», дети изучают поведение сурикатов, исследуют особенности разведения кормовых животных, ездят в экспедиции, изучают рыб Красноярского водохранилища и многое другое. Также красноярские ребята могут обучиться мастерству каюра в детском клубе. Открыть его удалось на базе отдела контактных животных «Роева Ручья» при грантовой поддержке Экспертного центра проектного офиса развития Арктики.

Ежегодно в летний сезон ребятишки из отряда главы города в «Роевом Ручье» работают в садово-парковом отделе, участвуют в образовательных квестах и культурных событиях парка, проводят экскурсии для посетителей.

В августе 2000 года, когда «Роев ручей» только открылся, в парке проживало всего 80 животных, в основном это были обитатели местной фауны. Первые постояльцы «переехали» в «Роев Ручей» из живого уголка национального парка «Столбы» и из Новосибирского зоопарка. Сейчас численность превышает 10 тысяч животных. Благодаря тёплым вольерам, живёт много и экзотических животных. В этом году, в числе первых зоопарков страны, «Роев ручей» получил официальную лицензию на право содержания животных и осуществление соответствующего вида деятельности. Это значит, что парк продолжит развиваться.

Фото: Парк флоры и фауны «Роев Ручей»