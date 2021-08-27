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В Железнодорожном районе планируют благоустроить набережную Качи

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Красноярск
11:14 27 Августа 2021
общество, красноярск, благоустройство
Фотография © admkrsk.ru
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Глава города Сергей Ерёмин проинспектировал итоги реконструкции одного из локальных общественных пространств Железнодорожного района и обсудил перспективы благоустройства набережной Качи.

Благодаря местным жителям и реализации проекта по инициативному бюджетированию территория в районе жилого дома по ул. Республики, 46 отремонтирована. В ходе рабочего выезда в Железнодорожный район мэр осмотрел это пространство. Здесь проложили новые тротуары, смонтировали освещение, облагородили деревья, убрали старые пни и озеленили территорию.

В Железнодорожном районе планируют благоустроить набережную Качи

За последние годы на ул. Железнодорожников реализовали большое количество проектов благоустройства. На улице была отремонтирована проезжая часть и сейчас она получила новый ухоженный вид.

После завершения благоустройства участка ул. Республики, улицу Железнодорожников можно считать элементом Центрального паркового кольца. Это пример того, как небольшие благоустроенные участки складываются в общую картину общегородского благоустройства, — подчеркнул Сергей Ерёмин.

Далее глава отправился на набережную р. Кача в районе домов по пер. Речной. Парк возле дома № 19 — это, так называемая, своеобразная граница, по руслу реки выше берег не благоустроен.

В Железнодорожном районе планируют благоустроить набережную Качи

С 2020 года на набережной Качи в районе пер. Речной и ниже по течению обновили асфальтобетонное покрытие, установили детскую площадку, парковую мебель, привели в порядок беседки и ограждения.

В Железнодорожном районе планируют благоустроить набережную Качи

Благодаря реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» программы «Формирование комфортной городской среды» в июле завершили благоустройство набережной Качи от Юдинского моста до ул. Вейнбаума. На данный момент сквер им. Г.В. Юдина продолжают реконструировать.

Чтобы берег Качи в историческом центре по всей длине стал уютным, современным и безопасным, в будущем году планируем пройти с благоустройством от ул. Вейнбаума до Стрелки. А после, нужно приниматься за набережную реки в Железнодорожном районе, — сказал Сергей Ерёмин.

Подрядчик сможет благоустроить первый километр набережной в Железнодорожном районе в 2023 году. Главная трудность реализации проекта — отсутствие запланированного финансирования по линии городского и краевого бюджетов.

Виталий Дроздов, депутат Законодательного собрания Красноярского края считает необходимым более детально подойти к проработке вопроса финансирования проекта.

Берег Качи должен быть благоустроен и в Центральном, и в Железнодорожном районе. Понадобится помощь краевого бюджета, так как город здесь своими силами не справится. Это понятная задача для депутатов Законодательного Собрания — найти необходимые средства, заложить их в бюджет для того, чтобы сделать берег Качи красивым и любимым жителями, — отметил Виталий Дроздов.

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