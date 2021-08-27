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«Норникель» планирует инвестировать в экологию 686 млрд рублей

Главная Общество
Красноярск
10:29 27 Августа 2021
общество, экология, заседание
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В Завидово (Тверская область) состоялось выездное заседание Научно-технического совета Росприроднадзора, которое проводится совместно с «Норникелем» под председательством Светланы Радионовой, руководителя Росприроднадзора.

— За последние два года экологическая повестка поменяла ракурс, объём и значение. Такое изменение соответствует не только мировой, но и российской повестке. Мы хотим, так называемую, диалоговую площадку, слышать бизнес, а также иметь возможность публично задать им вопросы и услышать ответы. Хотим перезагрузить отношения с поднадзорными организациями и сделать площадку Научно-технического совета активной, чтобы совет стал рекомендательным органом, а рекомендации были весомыми и стали основой для принятия решений для Совета безопасности, парламентских комиссий и Министерства природных ресурсов. Мы должны привлечь сюда регионы, экологическую общественность, науку, — сказала на открытии заседания Светлана Радионова.

Большую часть мероприятия посвятили анализу экологических программ «Норникеля» и опыту компании в ликвидации последствий аварии в 2020 году. Станислав Селезнёв, вице-президент по экологии и промышленной политике представил комплексную экологическую стратегию «Норникеля», которую приняли в этом году. Он подчеркнул, что объём финансирования экологической программы компании в срок до 2031 года по предварительным данным оценивается в 686 млрд руб. Реализация программы предусматривает запуск «Серного проекта» — главной экологической инициативы компании. Экологическая программа затрагивает все основные направления природоохранной деятельности «Норникеля».

По словам Светланы Радионовой, подобная работа — это необходимость для крупного бизнеса.

— Росприроднадзор считает, что компания «Норникель» сделала большое усилие. Впереди огромная работа, серьёзные усилия уже приложены. 686 млрд руб на экологические программы — это большая сумма, и мы можем её только приветствовать. Со своей стороны, мы предложили «Норникелю» включить нас в реализацию программы и подписать соответствующий документ, позволяющий ежеквартально смотреть, как он двигается, — отметила Светлана Радионова.

— Мы представили стратегию и отчёт о проделанной работе, который был принят. Но мы обсуждали и темы престижа профессии эколога, формирование экспертного сообщества, роль науки. Договорились, что результаты двух научных экспедиций, которые организованы «Норникелем», будут обсуждаться на площадке Российской академии наук и Росприроднадзора. Диалог Росприроднадзора с бизнесом и экспертным сообществом важен и необходим, — прокомментировал Андрей Грачёв, вице-президент по федеральным и региональным программам.

Он подчеркнул, что на примере одной компании Научно-технический совет делает модель для всего крупного бизнеса.

Фото: nornickel.ru

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