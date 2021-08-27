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Художник нарисовал новый герб Красноярска

Главная Общество
Красноярск
10:50 27 Августа 2021
красноярск, художники
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В сети появился новый герб Красноярска. Нет, это не проект мэрии на сайте госзакупок, а инициатива художника Марата Толпарова. Недавно он посетил Красноярск и создал герб, опираясь на свои впечатления.

«Если вы не житель Красноярска, то уловить отношение жителей к своему городу будет интересным занятием. Тут разговоры на улицах, неожиданная помощь от окружающих удивляют. Люди открыты и уверены. И это часть их жизни неразрывно связана с достижениями в производстве металлов, ракет и многого другого. Поэтому нескромный медвежий образ хозяина тайги ближе всего к этому городу и его жителям», – пишет художник на своей странице в Инстаграм.

На странице Марата есть и другие «гербы» городов: он ездит по стране и таким образом подводит итог посещению каждого города.

Фото: © Марат Толпарова.

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