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Из Красноярска на Кавказ отправили очередную группу полицейских

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Красноярск
10:14 27 Августа 2021
красноярск, полиция, кавказ
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Полицейские Красноярского края отправились в служебную командировку в Северо-Кавказский регион. Сводный отряд из 88 человек сменит своих коллег, которые охраняли порядок на территории Чечни. 

26 августа на площадке перед отделом полиции № 6 МУ МВД России «Красноярское» перед уезжающими выступили начальник ГУ МВД России по краю Александр Речицкий, руководящий состав Главка, а также близкие и коллеги. Священник русской православной церкви освятил русской православной церкви. Также командир отряда получил знамена Красноярского края и Российской Федерации.

 

Напомним, сотрудники ГУ МВД России по краю с 1994 года принимают непосредственное участие в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан в Северо-Кавказском регионе.

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