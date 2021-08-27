Из Красноярска на Кавказ отправили очередную группу полицейских

Полицейские Красноярского края отправились в служебную командировку в Северо-Кавказский регион. Сводный отряд из 88 человек сменит своих коллег, которые охраняли порядок на территории Чечни.

26 августа на площадке перед отделом полиции № 6 МУ МВД России «Красноярское» перед уезжающими выступили начальник ГУ МВД России по краю Александр Речицкий, руководящий состав Главка, а также близкие и коллеги. Священник русской православной церкви освятил русской православной церкви. Также командир отряда получил знамена Красноярского края и Российской Федерации.

Напомним, сотрудники ГУ МВД России по краю с 1994 года принимают непосредственное участие в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан в Северо-Кавказском регионе.