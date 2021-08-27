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Красноярцам показали переработку пластика и стекла

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Красноярск
09:59 27 Августа 2021
общество, красноярск, экология
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Красноярцам показали завод по переработке пластика и стекла. Экскурсию организовал левобережный оператор по обращению с ТКО и экологические активисты. Десятки жителей города отозвались на приглашение и своими глазами увидели весь процесс. Им также рассказали о важности сортировки мусора, поскольку результаты опроса в соцсетях показали - горожане считают эту затею лишней тратой времени, ведь все равно потом, якобы, весь мусор свалят в кучу.

В Красноярске активной переработкой изделий из ПЭТ занимается «Первая перерабатывающая компания». Большую часть пластика, собранного на левом берегу Красноярска, привозят на переработку именно сюда. А после сырье отправляется на заводы в Екатеринбург, Подмосковье, Новосибирск, где оно обретает вторую жизнь. Только за первое полугодие компания собрала и переработала более 131 тысячи тонн пластиковых отходов. 

«Для того, чтобы сырье получило дальнейшую жизнь, его нужно отсортировать. Например, ПЭТ-бутылки сортируются по цветам. Отдельно - ПЭТ-бутылки светлого цвета, отдельно - темные, отдельно - матовый ПЭТ-пластик, который относится к сложно перерабатываемым отходам, - рассказал гостям Вадим Мельник, представитель «Первой перерабатывающей компании».

Он напомнил - раздельное накопление отходов можно делать только при ответственном отношении жителей к этому процессу. Потому что не все отходы, которые сегодня собираются с общим мусором, можно качественно отобрать на сортировке. 

«Когда у государства дойдут руки до создания этой системы в федеральном масштабе? Я думаю, что это дело даже не ближайшего десятилетия. А вот если оно начнет оказывать хотя бы небольшую поддержку малому бизнесу, который уже работает в нужном направлении, дело пойдет гораздо быстрее. На мой взгляд, будущее в сфере переработки вторичного сырья – именно вот за такими малыми предприятиями», – отметил представитель городского общественного совета Андрей Болсуновский.

В «Красноярской рециклинговой компании» напомнили - жители левобережья сейчас могут спокойно отдельно собирать пластик и стекло. Узнать точки сбора можно в мобильном приложении «Клинпас». А забирает пластик и стекло не «общий» мусоровоз, а специальные машины. И попадает оно прямиком на красноярские предприятия по сортировке и первичной переработке. 

 

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