В Красноярске прошли танцевальные баттлы ТНТ

28 августа на ТНТ стартует проект «НОВЫЕ ТАНЦЫ», где лучшие танцовщики будут выявлять сильнейшего в формате баттла. Однако шанс увидеть танцевальную битву жители нашего города получили уже сейчас. Презентация шоу прошла на здании красноярского Дома офицеров.

В четверг вечером красноярцы увлечённо наблюдали за происходящим прямо в окнах здания. А там творилось настоящее безумие: две танцевальных команды устроили соревнование, причём зрители не могли понять, кто именно танцует, ведь в окнах виднелись только двигающиеся силуэты. При этом шоу получилось ещё и интерактивным: каждый смог проголосовать за понравившуюся команду, нажав соответствующие кнопки. Рядом, прямо как в спортивных матчах, находилось табло со счётом – за борьбой танцовщиков было очень удобно следить. В итоге баттл завершился победой «красной» команды.

И это не последний баттл в Красноярске! Уже СЕГОДНЯ, 27 августа, в 21:30 танцовщики вернуться за ширмы Дома офицеров (Перенсона,20)и снова будут радовать горожан своим искусством. А зрители смогут снова голосовать за понравившуюся команду. Но кто войдёт в её состав – пока секрет.

В самом проекте «НОВЫЕ ТАНЦЫ» на ТНТ нажимать кнопки будут уже члены жюри. Причём состав будет постоянно меняться. Единственным, с кем зритель встретится в каждом выпуске, станет Мигель, а звёзды музыки, интернета и юмора рядом с ним будут постоянно меняться: от Егора Крида до Дани Милохина. Сама концепция шоу столкнёт участников в противостоянии лицом к лицу: победил – прошёл дальше, проиграл – вылетел. При этом их разобьют на четыре категории: соло, дуэты, команды и дети. Лучшие из лучших в финале разделят призовой фонд проекта в 10 миллионов рублей. Вести проект будут Ляйсан Утяшева и Ульяна Пылаева: первая встретит участников на сцене, а вторая – пообщается с ними за кулисами.

16+

Фото: ТНТ Красноярск