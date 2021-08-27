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В Красноярске прошли танцевальные баттлы ТНТ

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Красноярск
09:14 27 Августа 2021
общество, танцы, конкурс, красноярск
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28 августа на ТНТ стартует проект «НОВЫЕ ТАНЦЫ», где лучшие танцовщики будут выявлять сильнейшего в формате баттла. Однако шанс увидеть танцевальную битву жители нашего города  получили уже сейчас. Презентация шоу прошла на здании красноярского Дома офицеров. 

В четверг  вечером  красноярцы увлечённо наблюдали за происходящим прямо в окнах здания. А там творилось настоящее безумие: две танцевальных команды устроили соревнование, причём зрители не могли понять, кто именно танцует, ведь в окнах виднелись только двигающиеся силуэты. При этом шоу получилось ещё и интерактивным: каждый смог проголосовать за понравившуюся команду, нажав соответствующие кнопки. Рядом, прямо как в спортивных матчах, находилось табло со счётом – за борьбой танцовщиков было очень удобно следить. В итоге баттл завершился победой «красной» команды. 

И это не последний баттл в Красноярске! Уже СЕГОДНЯ, 27 августа,  в 21:30 танцовщики вернуться за ширмы Дома офицеров (Перенсона,20)и снова будут радовать горожан своим искусством. А зрители смогут снова голосовать за понравившуюся команду. Но кто войдёт в её состав – пока секрет.

В самом проекте «НОВЫЕ ТАНЦЫ» на ТНТ нажимать кнопки будут уже члены жюри. Причём состав будет постоянно меняться. Единственным, с кем зритель встретится в каждом выпуске, станет Мигель, а звёзды музыки, интернета и юмора рядом с ним будут постоянно меняться: от Егора Крида до Дани Милохина. Сама концепция шоу столкнёт участников в противостоянии лицом к лицу: победил – прошёл дальше, проиграл – вылетел. При этом их разобьют на четыре категории: соло, дуэты, команды и дети. Лучшие из лучших в финале разделят призовой фонд проекта в 10 миллионов рублей. Вести проект будут Ляйсан Утяшева и Ульяна Пылаева: первая встретит участников на сцене, а вторая – пообщается с ними за кулисами.

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Фото: ТНТ Красноярск

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