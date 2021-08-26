В Красноярском крае 28 августа открывается сезон охоты на пернатую дичь

В этом году изменились правила охоты. На водоплавающую и болотно-луговую дичь на территории региона можно охотиться до 30 ноября, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Изменились и сроки охоты на некоторые виды пушных животных.

Для охоты нужно иметь разрешение на добычу, а в случае охоты на территории охотпользователей нужна и путёвка. Обязательным является охотничий билет единого федерального образца, разрешение на хранение и ношение оружия.

— В крае зарегистрировано более 120 тысяч охотников. Призываю всех охотников и охотпользователей соблюдать правила охоты, нормативы добычи, а также правила пожарной безопасности в лесах, — сказал Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Нарушителя правил охоты ждёт административная ответственность (штраф, возможно лишение права охоты на срок до двух лет с конфискацией оружия).

Сообщайте о фактах браконьерства по телефону 8 (391) 227-72-59, либо по телефонам государственных охотничьих инспекторов в районах Красноярского края.

Фото: krasny-bor.ru