В Красноярском крае 28 августа открывается сезон охоты на пернатую дичь

В этом году изменились правила охоты. На водоплавающую и болотно-луговую дичь на территории региона можно охотиться до 30 ноября, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Изменились и сроки охоты на некоторые виды пушных животных.
Для охоты нужно иметь разрешение на добычу, а в случае охоты на территории охотпользователей нужна и путёвка. Обязательным является охотничий билет единого федерального образца, разрешение на хранение и ношение оружия.
— В крае зарегистрировано более 120 тысяч охотников. Призываю всех охотников и охотпользователей соблюдать правила охоты, нормативы добычи, а также правила пожарной безопасности в лесах, — сказал Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края.
Нарушителя правил охоты ждёт административная ответственность (штраф, возможно лишение права охоты на срок до двух лет с конфискацией оружия).
Сообщайте о фактах браконьерства по телефону 8 (391) 227-72-59, либо по телефонам государственных охотничьих инспекторов в районах Красноярского края.
Фото: krasny-bor.ru