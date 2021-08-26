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За январь-июль 2021 года погрузка угля в Хакасии выросла почти на 14%

Главная Общество
Красноярск
15:47 26 Августа 2021
транспорт, груз, уголь, железные дороги
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За 7 месяцев 2021 года на станциях Красноярской железной дороги в Хакасии погружено 15,4 млн тонн каменного угля. К аналогичному периоду 2020 года погрузка выросла 13,7% . Относительно января-июля допандемийного 2019 года она увеличилась на 24%. Это рекордный показатель углеперевозок в истории региона.

Позитивная динамика обусловлена наращиванием мощностей угольной промышленности Хакасии, продукция которой ориентирована на зарубежные рынки сбыта.

Так, за январь – июль 2021 года со станций Хакасии на экспорт отправлено 10,4 млн тонн каменного угля. Это выше показателя аналогичного периода 2020 года на 5,8% и на 33% превышает региональную экспортную погрузку угля в январе-июле 2019 года.

Рост связан с кратным увеличением отправок твердого топлива через порты Северо-Запада и Юга.

В целом, за последние 5 лет погрузка угля на железной дороге в Хакасии выросла в 1,5 раза – с 15,4 млн тонн в 2016 году до 24 млн тонн в 2020 году.

По материалам КрасЖД

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