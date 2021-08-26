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На Красноярском алюминиевом заводе вакцинировались уже 74,5 % сотрудников

Главная Общество
Красноярск
15:50 26 Августа 2021
общество, вакцинация, организации
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В управлении Роспотребнадзора подвели промежуточные итоги вакцинации против COVID-19. Часть предприятий, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечили необходимый процент охвата прививками своих сотрудников. Ряд хозяйствующих субъектов уже близок к завершению мероприятий по вакцинации.

Многие организации Красноярского края достигли иммунизациии более 60 %: ИНТЕР РАО Инжиниринг, ЗАО «Автоэкспресс», «Bellini group» и другие.

Хорошие результаты вакцинации у работников Красноярского алюминиевого завода, Ачинского глиноземного комбината и т.д.

 К началу учебного года привита большая часть работников образовательных учреждений.

Иммунизация работников, указанных в постановлении, с охватом не менее 60 % должна быть завершена до 15 сентября. Работодатели в обязательном порядке должны проинформировать о результатах вакцинации управление Роспотребнадзора по электронной почте: office@24.rospotrebnadzor.ru

Отметим, что в регион поступило достаточное количество вакцины, в том числе «Спутник-Лайт» (однокомпонентная вакцина).

Фото: VYACHESLAV PROKOFYEV/TASS

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