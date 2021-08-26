Детский соматический корпус 20-й больницы возобновил профильную работу

В июне в детском корпусе развернули два пульмонологических отделения для оказания помощи взрослым пациентам. Тем самым расширили тогда базовый инфекционный госпиталь 20-й больницы с 480 до 660 коек. Неотложную и экстренную помощь детям больница оказывала в изолированном крыле детского соматического корпуса.

Обратно перепрофилировали корпус на оказание педиатрической помощи только тогда, когда эпидемиологическая обстановка стала улучшаться.

За несколько дней здание подготовили: провели дезинфекцию помещений и оборудования, микробиологические исследования смывов с поверхностей. Медицинские работники вернулись на свои рабочие места, аптека при больнице пополнила запас необходимых детям лекарственных препаратов. Также подготовили пищеблок. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

Сегодня педиатрические отделения 20-й больницы начали принимать детей в плановом порядке по всем профилям (детская кардиология, детская ревматология, патология новорождённых, детская нефрология, детская эндокринология и др.).

Фото: kraszdrav.ru