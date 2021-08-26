В Красноярске появятся ещё 28 площадок для выгула собак

Проблему нехватки в Красноярске площадок для выгула собак обсудили в горсовете. Этот вопрос обсуждается не в первый раз.

В городе появятся ещё 28 мест выгула, на эти цели понадобится более 27 млн рублей. На данный момент ведётся формирование бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов, потребность этой суммы также обозначена.

Пока площадок для выгула собак всего восемь: на острове Отдыха, в парках «Кировский», «Татышев-парке», в скверах «Паниковка», «Серебряный», «Фестивальный», предусмотрены такие места при благоустройстве скверов «Солнечная поляна» и «Юдина».

— Размещать площадки будут не во дворах, но они будут легко доступны для людей, — прокомментировал Вячеслав Дюков, депутат.

Фото: openbusiness.ru