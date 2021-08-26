В Берёзовском районе открылся новый спортзал

В начале лета пришлось закрыть старый спортзал в с. Зыково, так как он не соответствовал требованиям безопасности. Это было подвальное помещение со старыми тренажёрами, собранными самими жителями села. Но даже в таких условиях местные атлеты ежегодно принимали участие в соревнованиях всероссийского и мирового уровней, многие из них стали мастерами спорта.

И вот люди, занимающиеся тяжёлой атлетикой, остались без места для тренировок, они приняли решение обратиться с просьбой о помощи к Юрию Швыткину, депутату Госдумы.

25 августа в с. Зыково Берёзовского района открыли новый тренажёрный зал для занятия пауэрлифтингом.

— У нас есть победители первенства мира, а завтра выступает в Румынии на первенстве мира Евгений Степанов, местный мастер спорта — у него есть все шансы завоевать золотую медаль. Это всё воспитанники этой секции, именно этого клуба, — отметил председатель федерации пауэрлифтинга Красноярского края Александр Бычков.

— Рад, что удалось скоординировать действия общественности и местной администрации, чтобы открыть для спортсменов-пауэрлифтеров тренажёрный спортивный зал в Зыково. Выделили необходимое помещение, закупили инвентарь и оборудование по федеральному стандарту спортивной подготовки. Позже будет сделано резиновое покрытие, в зале смогут бесплатно заниматься молодёжь и дети, — прокомментировал Юрий Швыткин, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия», принявший непосредственное участие в появлении нового спортзала.

По материалам "Единой России"

Фото: "Единая Россия"