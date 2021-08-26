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Железнодорожники отремонтировали три пассажирские платформы

Главная Общество
Красноярск
14:33 26 Августа 2021
общество, ржд, ремонт, остановки
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Красноярские железнодорожники выполнили ремонт пассажирских платформ на трёх остановочных пунктах электричек в Красноярском крае.

Так, обновление посадочного комплекса проведено на станции Солянка в Рыбинском районе. Ежедневно отсюда отправляются на электропоездах в города - Уяр, Иланский, а также в краевой центр – не только жители Солянки, но и близлежащих населенных пунктов. В ходе ремонтных работ на платформе уложили новые железобетонные плиты и тактильную плитку, а также нанесли шуц-линию.

Кроме того, в Ачинске железнодорожники заменили тротуарную и тактильную плитку на остановочном пункте пригородных поездов Ачинск-2, а в Красноярске отремонтировали перроны на станции Водопьянова в Советском районе.

До конца теплого сезона КрасЖД планирует благоустроить ещё три остановочных пункта пригородных поездов, которыми активно пользуются пассажиры. Это две платформы в Иланском районе - Бузюк и Дачная, а также береговая платформа и прилегающая к вокзалу территория на станции Енисей в Красноярске.

Общий объем инвестиций ОАО «РЖД» в благоустройство пассажирских платформ Красноярской магистрали превышает 6 млн руб.

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