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Сбер презентовал свои решения для аграриев

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Красноярск
13:51 26 Августа 2021
общество, сельское хозяйство, в красноярском крае
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В посёлке Борск Сухобузимского района Красноярского края состоялась сельскохозяйственная выставка «День поля». Мероприятие объединило порядка 400 человек: участников, руководителей и специалистов из администраций районов, власть города и края, представителей АПК и научного сообщества. Сельскохозяйственный праздник также посетили Губернатор Красноярского края Александр Усс.

Сбер презентовал свои решения для аграриев

Сбер ежегодно принимает участие в данном отраслевом мероприятии, одном из ключевых для региона. В этом году на стенде Сбера работали представители банка и его дочерней компании СберЛизинг.

Действующим и потенциальным клиентам были представлены новые решения экосистемы для сельскохозяйственной отрасли. Сбер предложил агропредприятиям облачный сервис «История поля» от компании «Геомир» для цифровизации управления сельхозпроизводством, онлайн-ферму для молочных хозяйств - разработку компании «Мустанг Технологии Кормления», а также программно-аппаратный комплекс Cognitive Agro Pilot - систему автономного управления сельскохозяйственной техникой на базе технологий искусственного интеллекта.

Для сопровождения бухгалтерии и отчётности были презентованы проекты компаний экосистемы Сбера - СберКорус и СберРешения. Предприятиям аграрной промышленности также предлагались специальные программы лизинга.

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением:

— «День поля» – одно важнейших мероприятий для развития агропромышленной отрасли, в котором мы участвуем ежегодно. Это современная, инновационная площадка, выставка передовых технологий. Сегодня мы не просто финансируем клиентов, занимающихся сельским хозяйством, но и предлагаем им комплексные технологичные решения для цифровизации производства и повышения его эффективности. В рамках «Дня поля» Сбером были презентованы новые продукты для агропромышленного сектора, также нам удалось встретиться с рядом постоянных клиентов, наметить новые пути сотрудничества.

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