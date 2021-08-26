Сбер презентовал свои решения для аграриев

В посёлке Борск Сухобузимского района Красноярского края состоялась сельскохозяйственная выставка «День поля». Мероприятие объединило порядка 400 человек: участников, руководителей и специалистов из администраций районов, власть города и края, представителей АПК и научного сообщества. Сельскохозяйственный праздник также посетили Губернатор Красноярского края Александр Усс.

Сбер ежегодно принимает участие в данном отраслевом мероприятии, одном из ключевых для региона. В этом году на стенде Сбера работали представители банка и его дочерней компании СберЛизинг.

Действующим и потенциальным клиентам были представлены новые решения экосистемы для сельскохозяйственной отрасли. Сбер предложил агропредприятиям облачный сервис «История поля» от компании «Геомир» для цифровизации управления сельхозпроизводством, онлайн-ферму для молочных хозяйств - разработку компании «Мустанг Технологии Кормления», а также программно-аппаратный комплекс Cognitive Agro Pilot - систему автономного управления сельскохозяйственной техникой на базе технологий искусственного интеллекта.

Для сопровождения бухгалтерии и отчётности были презентованы проекты компаний экосистемы Сбера - СберКорус и СберРешения. Предприятиям аграрной промышленности также предлагались специальные программы лизинга.

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением: