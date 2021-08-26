У жителя Канска изъяли автомобиль за неуплату алиментов

По решению суда житель Канска обязан ежемесячно выплачивать алименты на двух детей в размере 1/3 от всех видов дохода. Последние два года он перечислял деньги не в полном объёме и накопил долг более 300 тысяч рублей. Об этом рассказали на сайте ГУ Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю.

За задолженность его привлекли к административной ответственности в виде 100 часов обязательных работ. Но это ничего не изменило, должник не погасил долг. Тогда судебные приставы ограничили право на выезд за пределы страны и арестовали его автомобиль, забрать который получится только после уплаты задолженности, в противном случае машину продадут, чтобы погасить долг.

Фото: alimentypro.ru