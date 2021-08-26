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У красноярца арестовали автомобиль за долги в почти три миллиона рублей

Главная Общество
Красноярск
13:25 26 Августа 2021
общество, происшествия, красноярск, автомобиль
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Судебные приставы Кировского района арестовали автомобиль Nissan X-Trail. Владелец транспортного средства накопил долги в размере более 2,8 миллионов рублей, сообщили на сайте ГУ Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю.

Должник оформил займы в кредитно-финансовых учреждениях, но не вернул деньги. Представители банков обратились в суд, а потом — к судебным приставам.

Сотрудник службы судебных приставов обратил взыскание на денежные средства, поступающие на банковский счёт должника, и ограничил его в праве выезда за пределы России.

На данный момент Nissan X-Trail изъят и передан на хранение взыскателю.

Забрать автомобиль мужчина может только тогда, когда оплатит задолженность.

Фото: eduklgd.ru

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