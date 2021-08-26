Завершено благоустройство трёх скверов в Октябрьском районе

В скверах по ул. Тотмина, 13, 23-25, ул. Мирошниченко, 2-6 организовали зоны отдыха, заменили бордюры, смонтировали освещение, в том числе подсветку деревьев, обновили брусчатку, установили урны, лавочки, посадили кустарники, засеяли газоны. На Мирошниченко также обновили сцену, установили детскую площадку с качелями. Об этом сообщили в своём аккаунте Instagram Муниципальное казённое учреждение «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства».