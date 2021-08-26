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Завершено благоустройство трёх скверов в Октябрьском районе

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Красноярск
13:08 26 Августа 2021
общество, красноярск, благоустройство, парк
Фотография © admkrsk.ru
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В скверах по ул. Тотмина, 13, 23-25, ул. Мирошниченко, 2-6 организовали зоны отдыха, заменили бордюры, смонтировали освещение, в том числе подсветку деревьев, обновили брусчатку, установили урны, лавочки, посадили кустарники, засеяли газоны. На Мирошниченко также обновили сцену, установили детскую площадку с качелями. Об этом сообщили в своём аккаунте Instagram Муниципальное казённое учреждение «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства».

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