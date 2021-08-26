Футбольный «Енисей» разгромил команду Романа Павлюченко

В рамках группы 9 Кубка России красноярские футболисты на выезде разгромили «Знамя» из Ногинска со счетом 4:0. В составе нашей команды дубль на счету Максима Лаука, по голу забили Анзор Саная и Александр Масловский.

Примечательно, что за «Знамя» выступают слегка погрузневшие, известные экс-игроки сборной России Роман Павлюченко, Ренат Янбаев и Роман Шишкин, которые вышли против «Енисея» в стартовом составе.



Следующий матч красноярцы проведут на своем поле. 29-го августа наши футболисты принимают на Центральном стадионе «Волгарь» из Астрахани, начало в 17:00.

Именно после этой игры решится, останется во главе «Енисея» Виктор Тренев, который уже почти месяц исполняет обязанности главного тренера команды.